Grenzach-Wyhlen Besonderen Saft abgezapft

Nachrichten-Ticker

23:57 Jamaika-Parteichefs berieten über weiteres Vorgehen

Berlin - Die Vorsitzenden von CDU, CSU, FDP und Grünen sind am Abend zusammengekommen, um über die Lage und das weitere Vorgehen bei den Jamaika-Sondierungen zu beraten. Über die Inhalte des gut dreistündigen Treffens in der Bayerischen Landesvertretung in Berlin wurde nichts bekannt. Die Sondierungsgespräche waren am Donnerstag wegen Streitigkeiten in der Klima- und Flüchtlingspolitik, vertagt worden. Die Jamaika-Unterhändler wollen heute ihre Sondierungen fortsetzen und über Bildung und Digitales, dann über Arbeit, Rente, Gesundheit und Pflege sowie über Inneres und Recht reden.

23:43 Frachter vor Langeoog auf Grund gelaufen

Langeoog - Bei starkem Seegang durch Sturm hat sich in der Nordsee ein Frachter losgerissen und liegt vor Langeoog auf Grund. Mehrere Versuche, die 225 Meter lange, unbeladene "Glory Amsterdam" zu bergen, waren erfolglos. Die 22 an Bord befindlichen Menschen sind unverletzt. Die "Glory Amsterdam" hat gut 1800 Tonnen Schweröl und 140 Tonnen Marinediesel als Betriebsstoffe an Bord. Ein Ölüberwachungsflugzeug überflog das Gebiet. Bislang sei kein Austritt von Schadstoffen festgestellt worden, hieß es aus dem Lagezentrum. Die Situation werde als "prinzipiell stabil" eingeschätzt.

23:01 Iran: Ruhani lehnte Treffen mit Trump ab

Teheran - US-Präsident Donald Trump wollte nach iranischen Angaben angeblich seinen Amtskollegen aus Teheran treffen. Das teilte das iranische Außenministerium mit. Der iranische Präsident Hassan Ruhani habe ihm aber einen Korb gegeben. Das Treffen sollte während der UN-Vollversammlung im September in New York stattfinden. Die amerikanische Seite habe damals ein Treffen vorgeschlagen, das aber von Präsident Ruhani abgelehnt worden sei, zitiert die Nachrichtenagentur Tasnim Außenamtssprecher Bahram Ghassemi.

22:58 Jamaika geht mit neuen Vorwürfen in nächste Sondierungen

Berlin - Mit neuen Vorwürfen gehen die Jamaika-Unterhändler in die nächste Sondierungswoche. Grünen-Unterhändler Jürgen Trittin griff Union und FDP scharf an. "Der Klamauk zu den Klimazielen muss aufhören", sagte Trittin dem "Spiegel". Es seien Regierungen mit CDU- und FDP-Beteiligung gewesen, die diese Verpflichtungen vollmundig eingegangen seien, aber jahrelang nicht erfüllt hätten. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte der "Bild"-Zeitung: "Die Grünen provozieren das Scheitern von Jamaika." Die nächste Sondierungsrunde ist an diesem Montag.

22:14 Sturm "Herwart" hinterlässt Tod und Trümmer

Berlin - Mehrere Tote, Verletzte und erhebliche Schäden hat das Sturmtief "Herwart" hinterlassen. An der Nordsee in Niedersachsen wurde ein 63-jähriger Camper von der Sturmflut überrascht und ertrank. In Mecklenburg-Vorpommern kenterte ein Motorboot mit drei Urlaubern aus Sachsen - eine Frau starb, ein Passagier wird noch vermisst. Viele Straßen wurden wegen umgekippter Bäume gesperrt. Die Deutsche Bahn stoppte in sieben Bundesländern ihren Fernverkehr. Erste betroffene Strecken wurden am Abend wieder freigegeben, aber auch morgen ist noch mit vielen Zugausfällen zu rechnen.