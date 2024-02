Grenzach-Wyhlen: Beste Aussichten für Vogelkundler

Kormorane in den Wipfeln

Vor allem in den Flachwasserzonen des Altrheins und in der zunehmenden Verlandung des Gebietes kann man das Brutverhalten beobachten, während in den Baumwipfeln Kormorane brüten.

Daneben werden die Flachwasserzonen von einer Vielzahl von Vogelarten zum Rasten und zur Nahrungssuche aufgesucht. Dazu zählen vor allem Reiher, Enten, Rallen, Limikolen und Möwen.

Das tiefe Wasser im Altrheingebiet wird hingegen hauptsächlich in den Wintermonaten von Tauchenten und Haubentauchern bevölkert. Schwäne, Gänse, Blesshühner, Möwen und zahlreiche Entenarten sind neben unzähligen anderen Vögeln über das ganze Jahr hinweg im Altrheingebiet von Wyhlen zu beobachten.