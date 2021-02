Grenzach-Wyhlen Blühende „Rett mich Kiste“

Er beklagt, wie auch seine Mitarbeiter, den Lockdown, der es ihm unmöglich mache, Einkommen zu erzielen. Der neuerliche Lockdown und nun auch die Verlängerung komme ihm vor wie ein Berufsverbot mit geschäftsschädigenden Folgen.

Daran könnten auch die angekündigten Hilfsgelder nichts ändern. Er selbst musste diese sogar im vergangenen Jahr, beim ersten Lockdown, in voller Höhe wieder zurückzahlen, weil erst im Nachhinein geprüft wurde, ob die Voraussetzungen für die Hilfsgelder überhaupt vorlagen. In diesem Zusammenhang verwies Andreas Hinn auf zu viel Bürokratie und die nahezu nicht einzuhaltenden Bedingungen, um Hilfsgelder überhaupt erhalten zu können.

In Bezug auf die Hilfsgelder, die nun aufgrund des zweiten Lockdowns versprochen wurden, habe ihm sein Steuerberater gesagt, dass diese bis dato noch gar nicht beantragt werden können. All dies lasse ihn nun in finanzielle Schwierigkeiten geraten, so der Inhaber, schließlich müssten Vorbestellungen aus dem letzten Jahr pünktlich bezahlt werden. Faktisch arbeite er seit einem Jahr umsonst, so die Klagen von Andreas Hinn, der um sein Lebenswerk fürchtet. Er hofft aber dennoch darauf, dass er sein Geschäft so schnell wie möglich wieder öffnen kann, ansonsten wisse er nicht, wie es weitergehen solle.

Mit der Aktion „Rett mich Kiste“ will er daher auch andere Geschäftsinhaber zum Mitmachen animieren, denn die Sorgen und Nöte im Einzelhandel seien vielerorts gleich. Bestellungen für die „Rett mich Kiste“ können unter Tel. 07624/4216 oder über info@blumen-schmitt.de erfolgen sowie über Facebook oder Instagram.