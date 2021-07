Eine dicke schwarze Rauchsäule stand gestern gegen 16.30 Uhr kurzzeitig über der Halle des Gartenbaubetriebs Noller an der Rheinstraße in Wyhlen. In der Halle war ein Teleskopradlader, der im Lauf des Tages im Einsatz gewesen war, aus noch unbekannten Gründen in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr unter Kommandant Claus Werner war schnell mit vier Fahrzeugen und 20 Mann am Brandort und löschte den brennenden Radlader. Dazu mussten die Wehrmänner mit Atemschutz in die völlig verrauchte Halle eindringen. Die verrauchte Halle wurde anschließend mit Hochdrucklüftern belüftet. Wie der Leiter des Grenzach-Wyhlener Polizeipostens, Stephan Krohs, sagte, wurde ein Person vom Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Inwieweit die Halle Schaden genommen hat, konnte Krohs noch nicht sagen. Das sollen noch Fachleute überprüfen. mh/Foto: Manfred Herbertz