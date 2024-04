Grenzach-Wyhlen: „Currywurst kommt an“

Bis Mensa-Chefin Jessica Rota um 15.30 Uhr Feierabend macht, hat sie nicht nur bis zu 200 Kinder an der Ausgabetheke vorbeilaufen sehen, auch ihre Kollegen wechseln kräftig durch. Je nach Aufgabe sind sie zu unterschiedlichen Zeitfenstern in der Mensa präsent. Einige von ihnen ziehen weiter in eine andere Ausgabestelle, andere beliefern die verschiedenen Abnehmer des in der Bärenfelsschule vorbereiteten Essens oder kommen nur zur Ausgabe zur Mittagszeit. Da muss die Taktung stimmen. Um 10.30 Uhr verlässt der erste Wärmebehälter bereits die Küche, um im Kindergarten für die Stärkung vor dem Mittagsschlaf zu sorgen. Wird der Fahrer aufgehalten, kann das zu Verzögerungen im kompletten Essens-Ablauf in der Gemeinde führen.