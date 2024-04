Grenzach-Wyhlen: Das Basler Streichquartett sorgt für eine volle Kirche

„Geburtswehenquartett“ von Mozart

Das Werk trägt auch den Beinamen „Geburtswehenquartett“, denn der junge Mozart hatte es komponiert, als seine Frau Constanze in den Wehen mit dem ersten Kind lag. Sie selbst bestätigte später, dass ihr Mann während der Wehen bei ihr blieb, um sie zu trösten und zu begleiten, doch in den Pausen dazwischen sauste er ins Nachbarzimmer und komponierte weiter am Quartett.

Das Werk zeichnet sich durch die bekannte Mozart’sche Lockerheit aus. Wissend um die Begleitumstände seiner Entstehung konnte man durchaus das Wimmern der Mutter unmittelbar vor der Entbindung, das Finale der Geburt und die große Harmonie danach in die Sätze hineininterpretieren.