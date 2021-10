Grenzach-Wyhlen „Das Herz in Bewegung setzen“

Viele inhabergeführte Buchhandlungen warten in dieser Woche, die parallel zur Buchmesse stattfindet, mit verschieden Aktionen auf. Aber was wäre eine Matinee in einer Buchhandlung ohne Präsentation von Büchern und Lesung von Autoren? So war die Basler Journalistin und Autorin Barbara Saladin nach Grenzach gekommen, um aus ihrem Band „52 große und kleine Eskapaden in und um Basel“ zu lesen, und sie stellte auch einen Kurzkrimi vor. Am Nachmittag gab es dazu noch eine Kinderbuch-Lesung der Autorin Regi Widmer aus „Die Savannenkicker“.

Doch nicht nur das geschriebene Wort stand im Mittelpunkt, sondern es gab auch Gesangsvorträge der Sopranistin Sylvia Nopper, die Schweizer Volkslieder und auch Kunstlieder zu Gehör brachte. Dazu zitierte sie auch Carl Philipp Emanuel Bach , der einst gesagt hatte: „Musik hat höhere Absichten. Sie soll nicht nur das Ohr füllen, sondern das Herz in Bewegung setzen.“

In der Tat, der glockenklare Gesang der Sopranistin brachte vor allem mit den Schweizer Volksliedern die Herzen zum Schwingen.

Ideen, Ausflüge und andere kleine „Eskapaden“

Barbara Saladin las verschiedene „Eskapaden“ aus ihrem Buch, das in einer Reihe erschienen ist. Saladins Werk handelt dabei von kleinen oder größeren Ausflügen rund um Basel. Dabei wurde der Blick auf auch auf die nicht unbedingt allseits bekannten touristischen Hotspots gelegt.

Da wurde ein Besuch bei Luchs und Fuchs in Tierpark Lange Erlen als Erholungsbesuch ebenso beschrieben, wie der Spaziergang auf den Hornfelsen, der einen „Steinwurf von Basel entfernt“ liege. Oder wer kennt schon die „Insel der sanften Ruh’“, den Wolfgottesacker? Er ist die älteste weitgehend erhaltene Begräbnisstätte der Stadt Basel. Ebenso wird eine Fahrt mit dem „Chanderli“ als eine „Ode an die Zeit“ beschrieben, denn diese scheint stehenzubleiben, wenn das Züglein durchs Kandertal zuckelt. Dem Vortrag zu folgen, war ein unterhaltsamer Ausflug in die Landschaft rund um Basel, die Lust macht, sich selbst aufzumachen und die eine oder andere Eskapade zu erleben.