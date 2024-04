Grenzach-Wyhlen: Das Jupa will bekannter werden

Jupa-Sprecher Sam von Möllendorf (bisher: Mira von Möllendorf) berichtete von der Teilnahme der Jugendparlamentarier am Planspiel „Stuttingen“, welches in dieser Woche durch die Landeszentrale für politische Bildung am Schulzentrum in den achten Klassen durchgeführt wurde. Sowohl Gemeinderäte als auch Jupa-Mitglieder stellten sich und ihre Aufgaben in den kommunalen Gremien vor. Was Gemeinderätin Katja Schäfer (SPD) überraschte: Obwohl das Jupa seit seiner Gründung sich größte Mühe gibt, an Bekanntheit zu gewinnen, habe sie in viele überraschte Schülergesichter geblickt, wie Schäfer „mit Entsetzen“ feststellte.

Werbung für die nächste Jupa-Wahl

Sowohl Schäfer als auch einige Jupa-Mitglieder vermissen Durchsagen im Schulhaus, wann das Gremium tage. Dies stehe im Widerspruch der Aussage der Schulleitungen, das Gremium gerne unterstützen zu wollen. Daher wolle man nochmals an die Leitungen herantreten, um für künftige Sitzungen zu werben. Als Hausaufgabe für das Jupa wurde aufgetragen, auch Tagesordnungen und nicht nur Sitzungstermine im Info-Kasten an der Mensa aufzuhängen.