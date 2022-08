Grenzach-Wyhlen Das Wasser sprudelt endlich wieder

Hergestellt aus St.-Michelle-Kalkstein

Vor zwei Jahren entschloss er sich daher, einen Brief an die Gemeinde zu schreiben, mit der Bitte, einen neuen Brunnenstock in Auftrag zu geben und den Brunnen auch wieder mit Wasser zu versorgen. All dies ist mittlerweile geschehen und der neue Brunnenstock, der von einem Steinmetzbetrieb in Rheinfelden hergestellt wurde und aus St.-Michelle-Kalkstein aus der Schweiz besteht, erstrahlt in neuem Glanz.