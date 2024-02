Grenzach-Wyhlen: Die Post hat einen falschen Briefkasten

Wo können die Bürger ihre Postsendungen einwerfen, seitdem die Postfiliale in Grenzach von der Hauptstraße in die Markgrafenstraße 12 umgezogen ist? Diese Frage stellten sich in den vergangenen Tagen immer mehr Postkunden, die am neuen Standort der Postfiliale ihre Postsendungen in einen Postbriefkasten einwerfen wollten. Nachdem sie dort keinen gelben Postkasten vorfanden, warfen sie ihre Post kurzerhand in einen direkt neben dem Eingang zur Postfiliale aufgehängten offenen Briefkasten ein. Sie dachten, dass dies der neue Briefkasten für die Postfiliale am neuen Standort sei.