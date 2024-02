Grenzach-Wyhlen: Diese Mählsuppe hat geschmeckt

Zum Auftakt dankte Oberzunftmeister Stefan Koppetsch der Interessensgemeinschaft, welche sich für die Durchführung des Narrendorfes am Fasnachtssonntag auf dem Bärenfelsschulhof engagierte. Der Erfolg bestätige das Konzept. Entsprechend hieß es von der Zunftleitung, dass man sich auf die Fortsetzung freue.

Ein Wyhlener beginnt

Nach seiner Premiere im Vorjahr traute sich Uwe Eckert als Wyhlener erneut den Anfang zu machen und vergaß wohl bei mancher Spitze gen Grenzach, auf wessen Boden er da gerade sprach. „Der Satz kommt in Wyhlen sicher besser an“, scherzte Heinz Weiß zwischendurch in Richtung der Bühne. „Eigentlich hemm’r nüt zuem Lache“, begann Eckert und zählte die aktuellen Katastrophen auf, was ihm einen andächtigen Zwischenapplaus brachte. Die Arbeit der Berliner Ampel, Bahn- und Traktorstreiks sowie die Probleme im Bildungswesen führte er ebenfalls auf, ehe es in die Doppelgemeinde ging.