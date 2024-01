Grenzach-Wyhlen: Ein Fasnachtsauftakt nach Maß der Rolli-Dudel Wyhlen

So auch in Bezug auf den Prolog der Fasnacht 2024, den Narrenmeister Ralf Gentner politischer denn je in Szene setzte und dafür mit lang anhaltendem Beifall bedacht wurde.

Der Narrenmeister

„Es gschieht grad so viel dumms Züg in dere Welt, do weisch nit wer was verzellt. Luegsch in Facebook, Insta und in de Zittig, liesisch nur no negativi Mitteilig von Krieg, Inflation und andere Sache… Die sin doch nümme ganz bache.“