Grenzach-Wyhlen: Ein Gottesdienst wie zu Hebels Zeiten

Die Lesung der Bibeltexte erfolgte auch am Sonntag aus einem Exemplar der im Jahr 1748 in Lörrach von Samuel Auguste de la Carriere gedruckten Bibel. Dies war die einzige Bibelausgabe, die in Lörrach je hergestellt wurde. Sie enthält den unredigierten Luthertext. Im Originalwortlaut übernahm Hüttner auch die Gebete, deutlich länger und in ihrem Inhalt weitaus umfassender als heute üblich. Doch Kernstück des Gottesdiensts war die Predigt im Originalwortlaut, so wie Hebel sie damals hielt.