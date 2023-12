Grenzach-Wyhlen: Eine Bank für Josef Hauser

Wer war Josef Hauser?

Josef Hauser ist 1908 in Wyhlen geboren und aufgewachsen. Nach dem Besuch der Volksschule und fünf Semestern in einer kunstgewerblichen Fachklasse arbeitete Hauser zunächst als Gebrauchsgrafiker. Zudem begann er zu zeichnen und entdeckte auch das Aquarell für sich. Ab 1926 arbeitete Hauser im Atelier des Arbeitslosenhilfswerks Basel und besuchte zugleich die Mal- und kunstgewerblichen Fachklasse an der Allgemeinen Gewerbeschule. Anno 1930 ging Hauser nach der Berlin an die Vereinigten Staatsschulen für freie und angewandte Kunst.