Grenzach-Wyhlen „Emilienpark“ hat jetzt eine Mitarbeitervertretung

Grenzach-Wyhlen (mh.) Es ist geschafft: Das von der AWO Baden betriebene Seniorenzentrum Emilienpark in Grenzach hat jetzt auch einen Betriebsrat. Lange hatten die Mitarbeiter darum gerungen, ein solches Gremium in der Pflegeeinrichtung der Doppelgemeinde zu etablieren. Am 23. Oktober war es dann so weit: Das Personal des Emilienparks wurde an die Wahlurne gerufen und wählte erstmals seit Bestehen dieser Einrichtung einen Betriebsrat. Sieben Mitglieder zählt das neue Gremium. Von 105 Wahlberechtigten gaben schließlich 83 ihre Stimme ab, was einer sehr guten Wahlbeteiligung von 79 Prozent entspricht.