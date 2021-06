Grenzach-Wyhlen Endlich mal ein Eis schlotzen

Die Innenausstattung des Cafés mit seinen rund 30 Corona konformen Sitzplätzen übernimmt der preisgekrönte Offenbacher Designer Sebastian Herkner, der unter anderem im vergangenen Jahr mit dem „German Design Award“ ausgezeichnet wurde. Wie Wiedmer bekundet, ist im neuen Eiscafé auch eine Außengastronomie geplant. Dort sollen rund 40 Gäste Platz finden. „Es soll ein gemütlicher Ort werden, an dem man auch mal schnell einen Coffee-to-go oder ein Eis auf die Hand mitnehmen kann.“ Im Keller wird eine Eisküche, im Fachjargon Eislabor genannt, eingerichtet, wo alle Grundsorten Eis hergestellt werden. „Natürlich wollen wir auch einige ganz spezielle Eiskreationen schaffen. Außerdem wird es auch veganes Eis geben“, kündigt der Gastronom an.

Am Vormittag soll das neue Café zu einen Frühstückslokal werden, wo sich der Gast sein Frühstück à la Carte selbst zusammenstellen kann. Im Winter soll es zudem ein breites Angebot an Kuchen geben. Es werde zwar ganzjährig Eis serviert, in der kalten Jahreszeit jedoch mit einem etwas reduzierten Angebot, kündigt Wiedmer an.

Die Wiedmers wollen mit ihrem Angebot eine Lücke in Grenzach-Wyhlen schließen. „Denn gerade in diesem Bereich herrscht große Nachfrage und bislang im Ort ein ebenso großer Mangel“, sagt der Gastronom, der sich auch über die Unterstützung durch die Gemeinde freut: „Bürgermeister Benz stand uns mit Rat und Tat zur Seite.“ Und so ganz nebenbei schafft Wiedmer mit seinem neuen Angebot auch fünf neue Arbeitsplätze.

Weitere Informationen: Die WIO-Group betreibt unter anderem das „Eckert“ in Grenzach, die „Krone“ in Inzlingen, das „Mättle“ in Tumringen, und das Hotel „Base I“ in Lörrach.