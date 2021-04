Grenzach-Wyhlen Endlich Show und Kultur

Das Programm

Am Samstag startet ein buntes Kinderprogramm mit dem Freiburger Figurentheater Gregor Schwank mit seiner Show „Hokusdipokus – Zauberei an Fäden“ sowie dem aus Waldkirch stammenden Zauberkünstler Willi Magic Man Auerbach: Ab 15 Uhr zeigt das Figurentheater ein internationales Variétéprogramm ohne viele Worte und ein Vergnügen für die ganze Familie (ab vier Jahren).

Magic Man Willi Auerbach zaubert danach in seinem kurzweiligen Programm mit viel Wortwitz und Charme, und bezieht auch immer wieder seine Zuschauer mit ein. Die Vorstellung ist eine Mischung aus kleineren, sprachlich dargebotenen Zauberstücken und einigen größeren Effekten, die mit Musik und Tanz untermalt werden.

Der Samstagabend steht dann ganz im Zeichen der Musik. Marc Marshall, Sohn von Schlager Legende Tony Marshall, zeigt ab 19 Uhr sein Können. Mit dem Best-Of seines überraschend vielfältigen Repertoires sowie mit René Krömer am Piano kehrt der stimmgewandte Entertainer auf die Live-Bühnen zurück.

Im Comedy-Bereich soll es Stand Up vom Feinsten geben: Der Schwabe Christoph Sonntag wird am Sonntag, 15 und 19 Uhr, die Lachmuskeln strapazieren. Sonntag: „Wir lachen das verdammte Virus in Grund und Boden, wir amüsieren uns – eben nicht zu Tode – sondern über den momentanen Wahnsinn, vom Wissen und von der Hoffnung getragen, dass wir (auch) das schaffen!“ Er will den düsteren Zeiten in einem Corona-Special ein buntes, wildes, witziges, durchaus der Dramatik angepasstes, aber nie verzweifeltes Gegenstück bieten.

Natürlich kommen auch Künstler der Region nicht zu kurz, was Oliver Risch besonders wichtig ist, denn: „Lokale Acts sind ein Muss und mir persönlich ein wichtiges Anliegen“. Der in der Regio bekannte Sänger Nico Alesi wird am Samstag, 17. April, als Support Act im Vorprogramm von Marc Marshall zu sehen und zu hören sein. Karten gibt es ausschließlich unter: www.reservix.de; es gelten die aktuellen Bestimmungen und Hygienevorgaben. Auf dem gesamten Gelände gilt die Maskenpflicht. Pro Auto sind maximal fünf Personen aus zwei Haushalten gestattet. Einlass zum Gelände immer 30 Minuten vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung.