Grenzach-Wyhlen Erich Kästner mal ganz anders

Erzähler Henning Kurz hatte eine Vielzahl von Fakten aus dem Leben des – wie Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki einst sagte - „wehmütigen Satirikers und augenzwinkernden Skeptikers“ parat. Kurz griff den Begriff des hoffnungsvollen Pessimisten auf, als er das wechselhafte Leben des Schriftstellers beschrieb. Schließlich glitt Kästner aus der Kaiserzeit mit ihrem brutalen Ende im I. Weltkrieg in die junge Republik mit ihren goldenen 1920er Jahren und dann in die nationalsozialistische Diktatur. Trotz Bücherverbrennung – seine Werke waren dabei –, trotz Drangsalierung jeglicher Art: Erich Kästner blieb.

Im Herzen immer Dresdner

Die bildhafte Beschreibung „Liebeserklärung an Dresden“ – von Kurz vorgetragen – weckte Erinnerungen an eine fantastische Stadt, die in manchen Straßenzügen heute durchaus wieder so erkennbar ist. Kästner blieb emotional immer ein Dresdner, auch wenn er später in Leipzig, Berlin und München wohnte.