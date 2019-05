Grenzach-Wyhlen Es dauert noch

Laut Färber soll statt des geforderten Umweltberichts ein „Scoping-Papier“ erstellt werden. Darin kommt – wie eigentlich immer in Grenzach-Wyhlen – die Eidechse vor. Diesbezüglich werde es auf dem Areal bald Erhebungen geben, ließ Färber durchblicken.

Betrachtet man den ersten Bebauungsplanentwurf, sieht man wenig Überraschendes. Das Papier lehnt sich in großen Teilen stark an den im vergangenen Dezember beschlossenen städtebaulichen Rahmenplan für das Gebiet an. Zu sehen sind der „Stadthain“ als zentraler Platz mit Markthalle, umgeben von Gebäuden für Geschäfte, Gewerbe und Wohnungen. Letzteres allerdings nicht im Erdgeschoss, wie Färber ergänzte.

Das Baufenster für den Schulcampus ist groß bemessen, um maximale Flexibilität zu haben. Neu ins Blickfeld rückt zudem das Areal der Gärtnerei Blubacher (Ecke Hasenrichte, Seidenweg, Scheffelstraße). Diese wird unter Bestandsschutz gestellt, womit „keine größeren Ergänzungen mehr“ realisierbar wären (Färber). Sie könnte aber in Zukunft drei- oder viergeschossig überbaut werden. Neu sieht man auch direkt an der Bahnlinie an der Scheffelstraße eine laut Bürgermeister vom Deutschen Roten Kreuz geplante Halle für ein Katastrophenschutzfahrzeug.

Erst einmal muss der Investor feststehen

Welche Geschäfte oder sonstiges Gewerbe sich dereinst rund um den Grenzacher „Stadthain“ ansiedeln werden, darüber kann man zum jetzigen Zeitpunkt nur spekulieren. Großes Interesse hat – „dm“ hin, „dm“ her – offenbar eine bekannte Drogeriekette, aber wohl auch ein Lebensmittler. Die „Flughöhe“ sei zum aktuellen Verfahrensstand noch zu hoch, sagte der Rathauschef in Richtung mehrerer Ratsmitglieder, die diesbezüglich gerne weitere Details gehabt hätten. Benz: „Der endgültige Bebauungsplan kommt erst, wenn der Investor feststeht.“