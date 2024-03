Grenzach-Wyhlen: Ewald Kaiser wird 90 Jahre alt

Gelernter Maurer

Am 9. März 1934 wurde der Jubilar in seinem Elternhaus an der Baumgartenstraße geboren. Von 1940 bis 1948 besuchte er die Volksschule. „Die heißt erst seit 1960 Hebelschule, damit man sie von der Lindenschule unterscheiden konnte“, schiebt er nach. Es folgten drei Jahre auf der landwirtschaftlichen Berufsfachschule in Wyhlen. „Im heutigen Bürgerbüro“, lacht der 90-Jährige. Nach 18 Jahren im körperlich sehr fordernden Maurerberuf wechselte Kaiser zur Hofmann-La Roche in die Vitamin C-Produktion, wo er bis zu seinem Ruhestand 1997 blieb. Anno 1976 heiratete er seine Alice, die er über eine gemeinsame Bekannte in der Waldshuter „Kaiserstraße“ kennengelernt hatte, wie er neckisch bemerkt. Einen Sohn und eine Tochter haben die beiden, auf die Enkel warten sie noch.