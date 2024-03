Grenzach-Wyhlen: Ewald Kaiser wird Ehrenmitglied

Gleich zwei Ausstellungen werden in aktualisierter Form angeboten. Wegen Corona verschoben wurde „Endstation Grenzzaun“, welche vor sieben Jahren im Lörracher Landratsamt sowie in Riehen gezeigt worden ist. Sandra Grether und Oliver Uthe sind derzeit an der Integration neuerer Informationen.

Bereits am kommenden Freitag wird die Ausstellung „Leben hinter dem Limes“ in der Römervilla eröffnet, die Bernhard und Claudia Greiner ursprünglich für den Rems-Murr-Kreis erstellten. Sie stellt die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der römischen Regionen vor mit dem Blick auf die Zeit, als Grenzach-Wyhlen im Landesinneren lag und Stuttgart dafür an der Reichsgrenze.

Jahresheftplanung läuft

Bauckner stellte kurz die ersten Themen des in Arbeit befindlichen Jahreshefts vor. Erfreut zeigte er sich, dass auch zwei Beiträge von Schweizer Autoren über Birsfelden geplant sind. Darüber und über weitere Punkte informiert bald wieder die Homepage des Vereins, welche derzeit überarbeitet wird.