Grenzach-Wyhlen: Feuriger Abschied von der Fasnacht

Musikalische Begleitung ist ebenfalls ein Thema

Ganz ohne Berücksichtigung dieser Wünsche sorgte die Feuerwehr jedoch auch auf dem Rettenacker für die Sicherheit am Fasnachtsfeuer, sorgten doch starke Winde für einen kräftigen Funkenflug.

Dem Bewirtungsproblem bei den Fasnachtsfeuern in der Doppelgemeinde will sich nun Bürgermeister Tobias Benz annehmen. Auch er weilte am Sonntagabend auf dem Rettenacker und erlebte die Veranstaltung hautnah mit. Er will sich daher auch in der ARGE (Arbeitsgemeinschaft der Vereine von Grenzach-Wyhlen) dafür einsetzen, dass künftig vielleicht ein Verein die Bewirtung übernehmen kann. Im Hinblick auf die musikalische Begleitung der Traditionsveranstaltung will er sich dafür stark machen, dass es zu Lösungen kommt.

Zwar gab es in den zurückliegenden Jahrzehnten in Grenzach nie eine musikalische Begleitung beim Fasnachtsfeuer auf dem Rettenacker. In Wyhlen gehörte diese aber dazu, fehlte jedoch am Samstag gänzlich – ein Novum auf dem Mühlerain.