Grenzach-Wyhlen: Flüchtlinge kommen ab April

Nur wenig Platz

Für Mitte April ist nun dennoch die Eröffnung der GU in Wyhlen geplant. Derzeit laufen die letzten baulichen Maßnahmen. Die Wohnzelte in den beiden Lagerhallen sind bereits errichtet und in Parzellen für zwei oder drei Personen aufgeteilt. Pro Person gibt es ein Bett und einen Metallschrank. Die Bundesrichtlinien empfehlen für jeden Menschen sieben Quadratmeter. Die aktuelle Landesverordnung schreibt noch 4,5 Quadratmeter vor, wie Stanley Sutherland vom Landratsamt ausführte. Diese Angaben bezögen sich aber auf die Gesamtfläche, zu denen auch anteilig die Gemeinschaftsräume zählten.

Austausch mit Anliegern

Bürgermeister Tobias Benz und Landratsamtsfachbereichsleiter Florian Kröncke begrüßten zum Auftakt der Abendveranstaltung am Donnerstag zunächst rund 80 Bürger. Weitere Interessenten folgten in den darauffolgenden beiden Stunden stetig und nutzten die Gelegenheit für Fragen an die Verantwortlichen. Rückmeldungen aus der Auftaktveranstaltung konnten teilweise bereits umgesetzt werden. So wird die angrenzende Grünfläche dazugepachtet und als Freisitz hergerichtet, wie Benz und Kröncke mitteilten. Hierbei wolle man ebenfalls im Austausch mit den Anliegern bleiben und plane noch eine separate Veranstaltung.