Grenzach-Wyhlen Frieden muss immer wieder aktiv hergestellt werden

Zunächst konnte dieser Anfang von Burks Predigt so missverstanden werden, was sich dann aber anders auflöste. Gemeint war der Auftakt eines Streitgesprächs in einem der Klassenzimmer, wo Burk auch als Religionslehrer tätig ist. Denn damit war er gleich in seinem Thema folgender Seligpreisung: „Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder heißen.“ – Matthäusevangelium 5, 9.

Nicht nur Kinder sind kindisch

Kindisch ging es in der Streiterei zu, wie sie Burk vorstellte: „Heute bin ich dran!“ – und Widerspruch: „Immer du! Du konntest doch letzte Stunde schon vorlesen! Lass auch andere drankommen!“ – und Burk weiter: So geht es zu auf Spielplätzen oder beim Einkaufen. Was für Kinder große Probleme seien, betrachteten Erwachsene als klein und gering. Und doch gebe es auch bei den Kindern schon die ganz große Frage: „Warum Krieg?“ Und umgekehrt könnten auch die Erwachsenen noch kindisch streiten. Zum Beispiel beim Bäcker in der Warteschlange: „Sie drängeln vor!“