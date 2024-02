Grenzach-Wyhlen: Geld für die Unliebsamen

August Neuschütz

Da hören wir von August Neuschütz, der seine Vermögensverhältnisse verbessern und sich in Amerika an einer schweizerischen Käserei beteiligen wollte und problemlos von der Gemeinde die dazu nötige Erlaubnis bekam.

Am 11. März 1857 lesen wir in der Zeitung von einer Gruppe von elf Mitgliedern, die „die heimischen Ufer des Rheins mit denen des La Plata im fernen Südamerika schweren Herzens“ vertauschen wollte. Sie bestiegen, so wird berichtet, unter großer Anteilnahme der Bevölkerung, wohl bei den Rheinhäusern, einen Nachen bis Basel, wo sich die Auswanderer an der Schifflände sammelten, um von dort auf dem Landweg nach Le Havre oder flussabwärts nach Bremen weiter zu reisen.

J.F. Haberer

Besonders pikant sind für uns Nachgeborene natürlich die Fälle, die nicht so glatt über die Bühne gegangen sind. So ist man bei der Gemeindeverwaltung erleichtert, dass der alle Tage betrunkene, arbeitsscheue Weber J.F. Haberer sich für eine Auswanderung entschlossen hat.

Jakob Geimüller

Auch im Fall des Jakob Geimüller stimmt die Gemeinde gerne zu und unterstützt den Auswanderungswunsch auch finanziell. „Ich zweifle nicht daran“, so schreibt Geimüller selbst in seinem Gesuch, „ dass meine Heimatgemeinde durch den Aufwand, welchen sie für mich in die polizeiliche Verwahranstalt jährlich zu bezahlen hat, lieber zu meiner Fortschaffung nach Amerika verwenden wird, wodurch sie mich für alle Zeit los wird.“

Barbara Häberlin

Ähnliches gilt für die „Gewohnheitsdiebin“ Barbara Häberlin. Auch wenn die Gemeindekasse mit Ausgaben überlastet sei, welche von unehelichen Kindern herrühre, sei es wünschenswert, wenn man von einem Individuum solcher Sorte befreit würde, so die Meinung der Gemeinde. Man wolle dieses finanzielle Opfer nicht scheuen.

Elisabeth Weis

Besonders pikant ist der Fall Elisabeth Weis, die zum vierten Mal im „Zucht- und Arbeitshaus Kißlau“ einsitzt. Sie wurde, so berichtet sie selber, seit Kindesbeinen an, so wie auch ihre Schwester Verena, von ihrer Mutter zu Diebstahl und Raub angehalten.

Obwohl sie, so bezeugt der Hausgeistliche der Anstalt, zu den fleißigsten und geschicktesten Weberinnen der Anstalt gezählt werden dürfe, kann sich der Pfarrer nicht vorstellen, dass ihr „trotziger, sich unter kein göttliches und menschliches Gebot beugender Sinn“ gebrochen werden kann. Die Staatskasse und die Gemeinde teilen sich die Kosten für die Reise und man ist sichtlich erleichtert, als am 28. April 1859 für Elisabeth die Ausreise in Mannheim beginnt. Die Schwester Verena wurde man erst vier Jahre später los.

Friedrich Wetzel

Es kam aber auch vor, dass sich jemand „heimlicherweise“ aus dem Staub gemacht hat wie Friedrich Wetzel. Dass er im öffentlichen Verkündblatt aufgefordert wurde, sich binnen sechs Wochen zu stellen und ihm sonst widrigenfalls die Orts- und Bürgerrechte aberkannt würden, wirkt sehr hilflos. Denn in Amerika wird dieses Blatt wohl nicht verfügbar gewesen zu sein.

Johann Guhl

Der 68 Jahre alte Seidenweber und Witwer Johann Guhl hat in seinem Alter, so ist zu vermuten, nur deshalb an Auswanderung gedacht, weil er seinem 17 Jahre alten Sohn und seiner 16-jährigen Tochter eine bessere Zukunft bieten wollte. Bleibt zu hoffen, dass alle ihr Glück in der „Neuen Welt“ gefunden haben.