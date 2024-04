Grenzach-Wyhlen: Gelungene Premiere für neues Vokalensemble

Das Besondere dieses Werkes ist, dass diese Passionsmusik a capella, ganz ohne instrumentale Begleitung also, daherkommt. Dies ist gerade für eine so neue Formation wie das „Grenzacher Vokalensemble“ eine große Herausforderung – die dieses jedoch bestens meisterte. Leiter van Engen unterstützte seine Sängerschar vom Cembalo aus mit Dirigat und einleitender Intonation. Diese war eine besondere Herausforderung, weil alle Sologesänge, vor allem aber auch der lange Part des Evangelisten in der Aufführung von Karfreitag nur gesprochen wurden. Ruhig in seiner Art, bewältigte Pfarrer i. R. Axel Hüttner als Evangelist dies meisterhaft. Bemerkenswert war auch die Leistung des Chorsängers (Bass) Karl Rillig in seiner Sprechrolle als Jesus. Auch das Schlussstück „Ehre sei dir, Christe, der du littest Not, an dem Stamm des Kreuzes, für uns den bittern Tod“ saß und hatte Qualität.