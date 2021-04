Grenzach-Wyhlen Gemeinde plant Gang nach Karlsruhe

Die Gemeinde sei nicht bereit, zu akzeptieren, dass sie nicht gegen die von BASF geplante Form der Altlastensanierung klagen dürfe, betonte Benz. Ende März hatte der VGH Mannheim ein entsprechendes Urteil des Verwaltungsgerichts (VG) Freiburg von Dezember 2019 bestätigt (wir berichteten ausführlich). Auch die Mannheimer Richter hatten neben Grenzach-Wyhlen den beiden Schweizer Nachbargemeinden Riehen und Muttenz die entsprechende Klagebefugnis abgesprochen. Das Gericht sah damals die Klagen der Gemeinden als unzulässig an, weil sie durch die gewählte Art der Sanierung nicht in ihren Rechten betroffen seien. Sie als „Dritte“ hätten keinen Anspruch auf die Durchführung eines bestimmten Sanierungskonzepts, hieß es.

Diese Begründung werde man so nicht akzeptieren, kündigte Benz an, der die Position der Gemeinde Grenzach-Wyhlen in der Sache „nur unzureichend berücksichtigt“ sieht.

Zuvor hatte die FDP-Fraktion im Technischen Ausschuss einen Dringlichkeitsantrag gestellt, wonach die Kommune kurzfristig die Zweitmeinung eines Fachanwalts für Verwaltungsrecht einholen solle, mit welcher Begründung eine Verfassungsbeschwerde möglich wäre. Auch müsse der Gemeinderat noch in der kommenden Woche über das weitere Vorgehen entscheiden, forderte Tilo Levante namens der FDP-Fraktion.

BUND solidarisiert sich mit der Gemeinde

Dies wies Bürgermeister Benz jedoch zurück. Die Doppelgemeinde werde in der Sache juristisch sehr gut vertreten, sodass sich die Einholung einer kostspieligen Zweitmeinung seiner Ansicht nach erübrige. Auch eine Sondersitzung des Gemeinderates zum Thema in der kommenden Woche sei nicht nötig, schließlich hätten alle Fraktionen ihm bereits zu verstehen gegeben, dass sie den dargestellten Weg so mitzugehen bereit seien, hielt der Rathauschef fest. Der am kommenden Dienstag zusammenkommende Hauptausschuss habe das Thema ohnehin auf der Tagesordnung, kündigte der Bürgermeister an.

Auch die Ortsgruppe Grenzach-Wyhlen des BUND – dessen Klagebefugnis anerkannt worden ist – solidarisiert sich in der Sache mit der Kommune. „Der BUND wird sich weiterhin zusammen mit den Gemeinden und möglichst vielen Unterstützern gegen die mangelhafte, als verbindlich erklärte Planung wenden. Diese enthält tatsächlich keine Kapselung oder Sicherung, sondern Pump-Aktivitäten mit der Folge von Schadstoff-Emissionen. Schadstoffe können sich somit bei Umsetzung der Planung weiter unzureichend kontrolliert dauerhaft ausbreiten“, schreibt Irene Blaha in einer Stellungnahme. Die Co-Vorsitzende der Ortsgruppe wohnte der Ausschusssitzung zwar als Zuhörerin bei, stellte aber keine Fragen. Das Urteil des VGH erzeugt aus BUND-Sicht „erhebliche Ungereimtheiten und Ungleichheiten im Ort, weil BUND-Mitglieder scheinbar bessere Rechte bei der weiteren Klage haben als die übrigen Bürger“, schreibt Blaha weiter. Eine Verfassungsbeschwerde der Gemeinde werde die Gruppe mit unterstützen. Im Nachgang des VGH-Urteils müsse man nämlich fast von einer „Entmündigung“ Grenzach- Wyhlens sprechen.