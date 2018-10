Grenzach-Wyhlen Gemeinderat: „Turnerbund ist ein Vorbild für andere Vereine“

Grenzach-Wyhlen (tn). Der Turnerbund Wyhlen (TB) kann sich freuen: Mit der Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 100 000 Euro hat der Gemeinderat am Dienstagabend den Weg freigemacht für den vom Verein geplanten Bau einer neuen Sporthalle auf dem Gelände am Jahnweg. Die Mittelzusage fiel den Ratsmitgliedern dabei leicht, wird diese doch dadurch gedeckt, dass die neue Gewerbeverbindungsstraße günstiger kam als erwartet.

Die Kosten für den Bau der neuen Halle sollen laut Berechnungen bei ungefähr 600 000 Euro liegen, vom Badischen Sportbund seien Fördermittel in Höhe von 112 000 Euro zu erwarten, hieß es.

Allgemein wurde das Vorgehen des größten Vereins der Doppelgemeinde sowohl bei der Sanierung der bestehenden Festhalle als auch bei der Planung der zusätzlichen Sporthalle seitens der Gemeinderäte sehr gelobt und als vorbildlich für andere Vereine bezeichnet. Die vorgestellten Möglichkeiten zur Kostensenkung seien stets überzeugend und sinnvoll. Zugleich hatte sich die Kommune aber für ihren im vergangenen Jahr gewährten Zuschuss von 80 000 Euro für die Festhalle vom Verein vertraglich zusichern lassen, diese in einem gewissen Umfang für eigene Veranstaltungen nutzen zu können.

„Die Zusammenarbeit mit dem Turnerbund läuft sehr gut“, sagte Bürgermeister Tobias Benz. So ermögliche der Verein immer wieder verschiedene Aktivitäten auf seinem Areal, dem sogenannten Turnplätzli, darunter beispielsweise die „Stadt der Kinder“, ein Höhepunkt des kommunalen Kinderferienprogramms im Sommer.

Wenn die neue Halle steht, werden einige Verantwortliche beim Turnerbund bestimmt das Kreuzzeichen machen, denn der Weg für die angestrebten Veränderungen auf dem „Turnplätzli“ waren nicht ganz einfach. „Es kam die Eidechse dazwischen“, erinnerte sich Bürgermeister Benz zähneknirschend zurück – und auch der Hochwasserschutz. Für die Schuppentiere, die streng geschützt, in Grenzach-Wyhlen aber keineswegs selten sind, musste ein Ersatzhabitat errichtet werden. Die allein dafür kalkulierten Kosten von anfänglich 60 000 Euro konnten durch starke Eigenleistungen von TB-Mitgliedern und Mitarbeitern des Gemeindebauhofs deutlich gesenkt werden.

Der TB Wyhlen will so schnell wie möglich mit dem Hallenbau beginnen. Dies auch, damit das Erdbeer- und Spargelfest 2019 wie geplant stattfinden kann.