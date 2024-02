Grenzach-Wyhlen: Geplante Bürgerstiftung braucht 200 000 Euro Startkapital

Kein „Koch-Vermögen“ für die Bürgerstiftung

Die Initiatoren um die Bürgerstiftung mit Hoog, Krüger und weiteren Personen an der Spitze traten damit auf Nachfrage auch Spekulationen entgegen, dass unter anderem das Einbringen des „Koch-Vermögens“ der Gemeinde mit in die neu zu gründende Bürgerstiftung einfließen könnte.

Hoog betonte in diesem Zusammenhang, dass man auch mit den Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats und auch mit dem Bürgermeister gesprochen habe. Diese sähen der Gründung einer Bürgerstiftung positiv entgegen.

Den Initiatoren zufolge geht es jetzt vor allem noch darum, das Grundkapital für die Bürgerstiftung zusammenzubekommen und eine ausreichende Zahl an Stiftern zu gewinnen. Stefan Hoog und Nikolaus Krüger zeigten sich im Hinblick darauf jedoch zuversichtlich und hoffen für die kommenden Monate auf ein breites Netzwerk an Unterstützern.

Dass dem Infoabend am Mittwoch nur sechs Interessierte bewohnten, trübte ihre Hoffnungen nicht. Eine Teilnehmerin sagte, man müsse im Hinblick auf Bürgerstiftungen zwar langfristig denken, es müsse aber auch schon in naher Zukunft Sinn machen, sich in der Bürgerstiftung zu engagieren.

Eine andere Teilnehmerin riet darüber hinaus dazu, auch den Gemeinderat nach Möglichkeit in öffentlicher Sitzung über die Bürgerstiftungsinitiative zu informieren, um eine breite Akzeptanz zu erzielen.

In Kürze sollen entsprechende Flyer über die Stiftungsinitiative informieren. Außerdem sollen weitere Vorträge folgen und über verschiedene Wege weiterhin über das Projekt informiert werden.

Für Juni und Oktober sind weitere Informationsveranstaltungen geplant. Die Gründungsversammlung selbst soll im November stattfinden.