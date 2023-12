Grenzach-Wyhlen: Haushalt im Zeichen der Fortsetzungen

Wo lässt sich sparen, was muss dringend angegangen werden? Diese Frage zieht sich durch das Gemeinderatsjahr 2023 mehr denn je. Weiterhin macht sich die aktuelle Haushaltssperre bemerkbar. Im Technischen Ausschuss am Dienstag diskutierten die Mitglieder so manchen Punkt bezüglich seiner Notwendigkeit. Verabschiedet wird der Haushalt in der Gemeinderatssitzung am 19. Dezember.