Grenzach-Wyhlen Japankäfer bedroht Grenzacher Wald

Wanderwartin Anette Rhein konnte 14 Termine mit insgesamt 251 Kilometern Weg aufzählen. „Wandern ist Medizin zum Nulltarif“, fasste sie zusammen.

Naturschutzwart Norbert Böhler hatte in seinem letzten Bericht einige schlechte Nachrichten. So bedrohe der Japankäfer den Grenzach- Wyhlener Wald. Er habe keine bisher bekannten Fressfeinde, mache sich aber rege an Früchten, Bäumen und Büschen zu schaffen.

Finanzen

In seinem Kassenbericht hatte Dieter Flum einige Rückgänge aufzuzählen. Da aber neben den Einnahmen auch die Ausgaben weggebrochen sind, konnten dank der Mitgliedsbeiträge und des Gemeindezuschusses ein kleines Plus verbucht werden.

Wahlen

Turnusgemäß stand eine Hälfte des Vorstands zur Wiederwahl. Da Norbert Böhler aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stand, übernimmt Anette Rhein in Personalunion nun die Ämter der Wander- und Naturschutzwartin. Peter Rhein, seit 1998 an der Spitze des Vereins, ließ sich für weitere zwei Jahre zum Vorsitzenden wählen. „In zwei Jahren habe ich die 25 Jahre voll, der Verein wird 100 Jahre alt. Dann reicht es aber“, kündigte er an. Der bisher kommissarische Wegewart Boris Steding wurde offiziell im Amt bestätigt.

Ehrungen

Seit inzwischen 70 Jahren ist Werner Schmiedel im Verein. Urlaubsbedingt konnte er allerdings die Ehrung nicht persönlich entgegennehmen. Anette Rhein, ursprünglich in der Ortsgruppe Villingen als Jugendleiterin gestartet, gehört inzwischen 60 Jahre der Vereinigung an. Sybille Geiger, Werner Schoppe und Elly Wolff sind nun 40 Jahre dabei. Agnes Blubacher, Barbara und Roland Heinz sowie Gretel Vogler erhielten die Ehrung für 25 Jahre.

Neue Angebote

Demnächst möchte der Verein neben den üblichen Wanderungen auch spezielle Familienwanderungen anbieten, um damit auch für jüngere Mitglieder attraktiver zu werden.