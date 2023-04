Grenzach-Wyhlen Jutta van Dick leitet Freie Wähler

Wo sind die Millionen?

Unverständnis äußerte ein Mitglied der FW bei der Versammlung darüber, dass bei der Gemeinde noch nach Jahren Millionenbeträge ausstünden und man dagegen nichts oder zu wenig unternehme.

Aus dem Kreistag

Von schwierigen Zeiten in Bezug auf den Haushalt sprach bei der Versammlung auch Kreisrat Marco Muchenberger. Er streifte in seinen Ausführungen nicht nur die explosionsartige Kostensteigerung für das Kreisklinikum von rund 320 Millionen Euro auf nunmehr 415 Millionen Euro, sondern auch den Klimaschutz und die Verkehrspolitik mit allen Auswirkungen auf die Kommunen. Auch kritisierte er die Landes-und Bundespolitik, die durchaus gute Beschlüsse fasse, die Kosten aber den Kommunen aufbürde.

Keine Hoffnung machte der FW-Kreisrat im Hinblick auf eine Stabilität bei der Kreisumlage. Nach deren jüngst erfolgter Erhöhung könnte aufgrund der angespannten Haushaltslage im Landkreis bereits nächstes Jahr eine weitere Erhöhung anstehen.

Ausblick

Wieder intensivieren wollen die Freien Wähler den FW-Treff, der zukünftig regelmäßig stattfinden soll. Darüber hinaus bereitet man sich auf die Kommunalwahlen vor. Dass man sich vor allem um die Anliegen der Bürger kümmern wolle, betonte die neue Vorsitzende Jutta van Dick.

Kontroversen

Für kontroverse Diskussionen sorgte bei der Versammlung die Anwesenheit einiger Gäste, darunter Vorstandsmitglieder des Bürgervereins. Sie erhielten ebenfalls Rederecht bei der FW-Veranstaltung, betonten aber mehrfach, dass sie jeweils als Privatpersonen an der Mitgliederversammlung der Freien Wähler teilnähmen.

Sie monierten unter anderem die in der Neuen Mitte Grenzach geplante Tiefgarage als überdimensioniert. Außerdem beklagten sie, dass auf der Homepage der Gemeinde noch immer Bäume zu sehen seien, die für die Bauvorhaben in der Neuen Mitte gefällt werden müssten. Kritik kam an den geplanten Baumpflanzungen auf der Tiefgarage auf, weil die Bäume dort nicht die Voraussetzungen vorfänden, um gut gedeihen zu können.

In Bezug auf den oder die Investoren, die die Neue Mitte in Grenzach bebauen wollen, sprach eine der „Privatpersonen“ von einem Ausverkauf der Doppelgemeinde, den man so nicht weiter hinnehmen könne und dürfe.

Wahlen

Vorsitzende: Jutta van Dick: zweiter Vorsitzender: Marco Muchenberger; Schriftführer: Ralph Gerspach; Kassierer: Patrick Grun; Kassenprüfer: Werner Lämmlin.