Räte äußern Bedenken

Katharina Nobs, Vorsitzende des Grünen-Ortsverbands Grenzach-Wyhlen, hat ein entsprechendes Schreiben zunächst im Auftrag aller Gemeinderatsfraktionen – mit Ausnahme der Alternative für Deutschland (AfD) – Mitte Mai an den Bürgerverein versandt. Darin sei auch ein Vorschlag gemacht worden, wie nach der Wahl gemeinsam mit allen bürgerschaftlich engagierten Akteuren Grenzach-Wyhlens ein Bürgerfest organisiert werden könne, sagt Nobs auf Nachfrage unserer Zeitung. In diesem Rahmen wurde von den Fraktionen auch eine unter neutraler Moderation geführte Diskussionsrunde angeregt, die dem Themenkomplex „Bürgerbeteiligung“ gerecht werden könne.

In der daraufhin verschickten Stellungnahme des Bürgervereins heißt es: „Wenn es Bedenken gibt, ob wir als Bürgerverein eine neutrale Moderation zu Weg bringen, bitten wir um Ihr und Euer Vertrauen. Wir haben fachkundige Mitglieder in Verein und Vorstand und können garantieren, dass die Rolle des Bürgervereins an diesem Abend ausschließlich moderierend und zuhörend sein wird.“