Grenzach-Wyhlen Keine Angst vor dem digitalen Alltag

Zum Einstieg in die neun Einheiten umfassende Reihe „Smart Surfer – Fit im digitalen Alltag“ bietet die VHS am Donnerstag, 7. April, 15 Uhr, in den Räumen des Familientreffs in der „Alten Apotheke“ in Grenzach einen zwanglosen Kaffee-Nachmittag an, in dessen Rahmen das Projekt vorgestellt wird. Die Gäste können dabei spielerisch ihre digitalen Kompetenzen ausprobieren und sich unverbindlich informieren. Die Teilnahme an dieser Auftaktveranstaltung ist kostenlos. Anmeldung unter Tel. 07624/10 33 oder per E-Mail an vhs@grenzach-wyhlen.de.