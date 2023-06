Grenzach-Wyhlen KinderUni ist gestartet

Die KinderUni Grenzach-Wyhlen hat übrigens ein absolutes Alleinstellungsmerkmal in Baden-Württemberg, denn alle drei weiteren „KinderUnis auf dem Land“ sind an in der Nähe befindliche Hochschulen angebunden. In Grenzach-Wyhlen geht man dagegen ganz anders an die Sache heran, wie Ideengeber Manfred Mutter beim Pressegespräch am Dienstag darlegte: Gemeinsam mit Joachim Herzig kann er auf ein gutes Netzwerk zu Universitäten und Hochschulen bauen, zu Wissenschaftlern, die für eine kindgerechte Vorlesung in Frage kommen könnten.

Finanzierung ist gesichert

Und auch zu anderen KinderUnis reicht der Draht, denn bereits vor mehr als einem Jahr hatte Mutter seine Fühler ins nahe Bad Säckingen ausgestreckt. Die dortige interkommunale KinderUni mit Stein ist aber inzwischen Geschichte, sodass die Bad Säckinger Idee vom „zweiten Campus Grenzach-Wyhlen“ als Quasi-Ableger nun zur Geburt einer eigenen, autonomen Kinderuniversität geführt hat.

Mutter und sein Team haben in den vergangenen Monaten dabei derart erfolgreich die Spendentrommel gerührt und örtliche Betriebe und ein Geldinstitut als Sponsoren gewinnen können, dass die KinderUni finanziell auf soliden Füßen steht. Zwar bekommen die Wissenschaftler für ihre Vorlesungen in Grenzach-Wyhlen direkt kein Honorar, ihre Reisekosten werden aber beispielsweise übernommen. Für die Gemeinde entstünden somit keine Kosten, wie auch Bürgermeister Tobias Benz betont. Er hat für die KinderUni die Schirmherrschaft übernommen.

Bei der Vorstellung des neuen, kostenfreien Bildungsangebots für Kinder aus der Region (nicht nur aus Grenzach-Wyhlen) herrschte gestern Optimismus. Denn die Beteiligten sind überzeugt davon, dass das Angebot ein Erfolg werden wird. Dies sei im Prinzip überall so, wo es KinderUnis gebe, hieß es. „Es wird keine elitäre Veranstaltung für Kinder aus akademischem Elternhaus“, sagt Schirmherr Benz. „Diese KinderUnis sind eine ganz tolle Sache“, hält Manfred Mutter fest: „Wir wollen die Kinder dazu animieren, sich mit diesen wissenschaftlichen Dingen zu befassen, und ihnen dabei zeigen, dass das Spaß machen, ja geradezu begeistern kann.“ www.kinderuni-gw.de

Alle Vorlesungen finden im Haus der Begegnung, Scheffelstraße 3, in Grenzach-Wyhlen, statt. An der KinderUni sind die Plätze im Hörsaal für die Kinder reserviert. Die Eltern bleiben draußen. Für sie soll es eventuell Übertragungen im Foyer geben.

Das Programm 2023 der KinderUni Grenzach-Wyhlen

„Die Reise ins Weltall“ mit

Joachim Lerch, Science & Technology, am Mittwoch, 27. September, 16 Uhr: Der Countdown einer Rakete ins Weltall als fulminanter Start der KinderUni ins Universum des Wissens. Der Gründer der Science Days berichtet von den ersten Schritten des Menschen auf dem Mond, den technischen Herausforderungen der Raumfahrt und der Einsicht der Astronauten, dass unser blauer Planet Erde verletzlich ist und unseren Schutz braucht.

„Warum ging Udo aufrecht?“

mit Madelaine Böhme, Paläontologin, Uni Tübingen, am Mittwoch, 11. Oktober, 16 Uhr: Die Forscherin fand im Jahr 2016 Knochen eines Menschenaffen, der vor über elf Millionen Jahren lebte und schon aufrecht ging. Eine Sensation. Aber warum nannte sie ihn Udo?

„Große Physikanten-Wissenschaftsshow“

am Mittwoch, 25. Oktober, 16 Uhr: Physikalische Phänomene erscheinen wie Magie: Ein Laserstrahl wird zum elektrischen Bass, Fässer implodieren mit einem gewaltigen Knall. Das und noch viel mehr erwartet die Kinder bei der Wissenschaftsshow, in der Bildung richtig Spaß macht.