Grenzach-Wyhlen Lebensart in Harmonie mit der Natur

Probezeit für „Neue“

Wer sich für eine Mitgliedschaft entscheidet, muss dann eine Probezeit durchlaufen, die in aller Regel drei Monate umfasst. Man sei diesbezüglich aber auch sehr flexibel. „Es muss halt einfach passen“, sagt Fezzani. Sie gehört dem Heliosport-Verein seit 35 Jahren an und verweist gerne auf die vielen Vorzüge des mehr als 2000 Quadratmeter großen Vereinsgeländes. Zahlreiche Liegeflächen laden am Fuße des Hornfelsens nicht nur zum hüllenlosen Sonnenbad ein. Euch ein Grillplatz, ein kleines Biotop, eine vollausgerüstete Küche, Gemeinschaftsräume und gemeinsame Sitz- und Ruheplätze stehen für die Mitglieder zur Verfügung.

Neumitglieder willkommen

Dass der Freikörperkultur insgesamt auch gesundheitliche Aspekte zugeschrieben werden, die Körper und Psyche gleichermaßen guttun, kommt beim Besuch bei den den Naturisten ebenso zum Ausdruck. Sie fühlen sich in ihrem Domizil am De-Bary-Weg rundum wohl, wünschen sich jedoch weitere Mitglieder, um die Freikörperkultur weiterhin in Gemeinschaft pflegen zu können.

Vereinsadresse

: Heliosport Basel, Anna-Louise Fezzani-Bächli, Wittlingerstraße 166, CH-4058 Basel

Vereinsgelände:

Rhyblick Heliosport Basel, De-Bary-Weg 10, 79639 Grenzach-Wyhlen

www.naturisten-verein-basel.ch