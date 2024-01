Grenzach-Wyhlen: Leimentaler Kammerorchester spielt vor vollem Haus

Dann gab es einen gewaltigen Zeitsprung und auch stilistisch etwas ganz anderes mit drei Stücken aus „Five Pieces“ von Victor Herbert, in New York ein berühmter Operettenkomponist. In diesen romantischen Celloperlen, einem ursprünglichen Klavierwerk in Bearbeitung für Cello und Streicher, zeigte Kohut ein weiteres Mal seine Meisterschaft am Cello.