Grenzach-Wyhlen: Mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer

Bushaltestellen werden barrierefrei umgebaut

Von weiteren Bauarbeiten seien auch die Bushaltestellen „Im Gleusen“, an der Hutmattenstraße, dem Engeltal sowie in der Siedlung in Wyhlen betroffen, erläutert Benz. Er teilt mit, dass im Gleusen, dem Engeltal und an der Hutmattenstraße nur die südlich der B 34 gelegenen Haltestellen von den Bauarbeiten betroffen seien. Diese würden barrierefrei umgebaut.