Grenzach-Wyhlen Mit junger Spitze gut aufgestellt

Auch Bürgermeister Tobias Benz betonte in seiner Ansprache, wie wichtig das Engagement der Bürger in der Kommunalpolitik sei, da wichtige Entscheidungen nicht in Berlin oder Stuttgart entschieden würden, sondern direkt vor Ort. Da am kommenden Sonntag die Bürgermeisterwahl ansteht, nutzte Benz die Gelegenheit, diverse erfolgreich umgesetzte Maßnahmen in der Kommunalpolitik noch einmal Revue passieren zu lassen. So sprach er von einem enormen Kraftakt, der unternommen worden sei, um im Bereich Kinderbetreuung und Schule deutliche Fortschritte zu erreichen.