Grenzach-Wyhlen Musizieren für den Frieden

Impulse setzen

Die Stiftung der Sparda-Bank will mit dem Förderwettbewerb Impulse an Schulen setzen und das öffentliche Bewusstsein für das Engagement der Schulfördervereine schärfen. Das Musikvideo „Wolga trifft Rhein“ sei eigentlich aus der Not geboren, wie Tobias von Möllendorff berichtete. Es sei geplant gewesen, in Moskau und Berlin gemeinsame Konzerte der beiden Ensembles zu geben. Coronabedingt musste die Zusammenarbeit in den digitalen Raum verlegt werden. So haben die Jugendliche in Twer an der Wolga und in Grenzach-Wyhlen am Rhein den Song „You Are The Only One“ von Sergey Lazarev aufgenommen, der dann geschnitten wurde.

Das Video zeigt die unbeschwerte Lebensfreude der Jugendlichen an beiden Flüssen. Die einfache Botschaft lautet: „Wir wollen in Frieden leben!“ Und mit dieser Friedensinitiative der Jugendlichen aus beiden Ländern zeigen sie, dass eine freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschen und Russen möglich ist. Die Akteure sehen darin eine sinnstiftende Begegnung junger Menschen und zeigen einen Weg zur Völkerverständigung auf.

Dass über eine Distanz von mehr als 2500 Kilometern, über Grenzen und Widerstände hinweg, es sogar unter Pandemiebedingungen möglich war, ein „supertolles Werk“ auf die Beine zu stellen, macht die Akteure zu Recht stolz.

Weitere Informationen: www.musketiere.musical-lmg.de. Das Video ist abrufbar unter dem Link www.youtube.com/watch?v=EybfEjR2hUI.