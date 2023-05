Grenzach-Wyhlen Neue Ausstellung von Max Meinrad Geiger

Vor allem sind es drei Formen, die sich durch sein ganzes Schaffen ziehen: zuerst die vegetative Form, dann die Tulpe, für die er einige Berühmtheit erlangte, und schließlich der Stern. Geigers Name ist auch verbunden mit den Feuerskulpturen, die schon in der ganzen Region brannten, aber auch mit dem markanten Holzkubus. Dazwischen gab es noch Seitenwege, etwa die Waldfragmente, die der Künstler in seiner ersten Ausstellung bei „Plots Art“ 2017 ausgestellt hatte.

In der Region sehr präsent

Wo seine Anfänge lagen und was er aktuell macht, zeigt Geiger in der neuen Überblicksschau. Das geht zurück bis zu Arbeiten von 1975, darunter einer handkolorierten Lithografie aus seiner Studienzeit an der Kunstgewerbeschule in Basel, mit einer abstrakten Figurengruppe.