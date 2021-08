Grenzach-Wyhlen Neue Ruhebänke

Die Gemeinde hatte bereits in den zurückliegenden Monaten im Bereich der Grenzacher Salzlände sowie an markanten Punkten wie dem Hornfelsen oder am Kraftwerk Wyhlen neue Sitzmöglichkeiten geschaffen. In den vergangenen Wochen wurden jetzt auch zwischen dem Schacht in Wyhlen und dem Kraftwerk Wyhlen in östlicher Richtung neue Ruhebänke aufgestellt.

Anerkennung finden die jüngsten Maßnahmen des Gemeindewerkhofs vor allem bei den zahlreichen Hundeführern, die den Weg entlang des Rheinufers nutzen, um dort Gassi zu gehen. Aber auch Wanderer und Ausflügler, ältere Menschen und Gehbehinderte begrüßen das Aufstellen von Bänken in diesem Bereich, wo bisher so gut wie keine Sitzmöglichkeiten bestanden oder lediglich alte und marode Bänke existierten. Gleich zwei neue Ruhebänke wurden direkt am Ufer des Rheins in Höhe des Kieswerks aufgestellt, so auch oberhalb in Richtung Schacht in Wyhlen. Entfernt wurde indes die marode Ruhebank am südlichsten Punkt von Baden-Württemberg am Rheinuferweg unterhalb des Kiesgruben-Biotops. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Gemeinde auch dort und weiter in Richtung Kraftwerk Wyhlen ihre Bemühungen fortsetzt, um weitere Bänke zu installieren.