Grenzach-Wyhlen: Neue Satzung bereitet den Weg

Stattliches Vermögen

Das Vereinsvermögen des bisherigen Ortsvereins Inzlingen in Höhe von rund 45 000 Euro versprach er an den nunmehr fusionierten DRK-Ortsverein Grenzach-Wyhlen zu überweisen. Kostenlos für weitere zehn Jahre zur Verfügung stünden so auch die bisherigen DRK-Räume in Inzlingen, die nunmehr auch vom fusionierten Ortsverein genutzt werden könnten.

Gemeinsames Logo

In seiner Rede setzte er sich auch dafür ein, dass Inzlingen in irgendeiner Weise auch in einem gemeinsamen Logo des fusionierten DRK-Ortsvereins sichtbar werden sollte. Gleichzeitig sprach er sich dafür aus, dass man auch die bisherigen Inzlinger Mitglieder (etwa 300) über die Neuigkeiten entsprechend informiert und ihnen auch für ihre Anliegen eine Kontaktadresse vermittelt.

Ergänzungswahlen

Zu einem weiteren Beisitzer wurde Lothar Altmann aus Inzlingen gewählt.

Ehrungen

Zu Ehrenmitgliedern wurden Erich Hildebrand und in Abwesenheit Ewald Saner und Roland Bühler, Gründungsmitglieder des DRK-Ortsvereins Inzlingen, ernannt.

Mit der Ehrennadel des Deutschen Roten Kreuzes in Silber des Landesverbands sowie der DRK-Auszeichnungsspange des Kreisverbands wurde an der Versammlung Renate Heid für ihre 25-jährige aktive Treue zum DRK-Ortsverein Grenzach-Wyhlen ausgezeichnet.