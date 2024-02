Grenzach-Wyhlen: Noch kein Grund zum Jubeln

Mit „Es“ meint Pfundner – salopp formuliert – die Idee der Bundesregierung, ihre Haushaltslöcher dahingehend zu stopfen, dass sie der Industrie in die Taschen greift. Es gelte nun Verlässlichkeit für alle Seiten herzustellen, fordert der Chef der in Grenzach-Wyhlen sitzenden Roche Pharma AG. Das Jahr 2024 dürfte sich in bestimmten Bereichen zum „Schlüsseljahr“ entwickeln, erwartet Pfundner mit Blick auf Gesetzgebungsverfahren und die Implementierung der „Nationalen Pharmastrategie“ der Bundesregierung. Denn im Jahr 2025 werde die Bundestagswahl im Zentrum stehen – und manches Thema auf politischer Bühne daher wohl eher hintanstehen.