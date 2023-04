Grenzach-Wyhlen Pränatalsprechstunde in Grenzach-Wyhlen

Zur Person

Cosima Fröhlich ist Fachärztin für spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin und verfügt laut Mitteilung über das geburtshilfliche Gütesiegel DEGUM II, eine Qualifikation für spezielle Ultraschalluntersuchungen des Ungeborenen. Viele Jahre war sie im Bereich der Pränataldiagnostik und Geburtsmedizin an der Universitätsfrauenklinik in Würzburg und zuletzt in einem großen MVZ für Pränataldiagnostik in Nürnberg tätig.