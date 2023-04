Der Gastroführer Guide Michelin hat am Dienstagabend über Deutschland die Sterne regnen lassen. Genau 334 Mal - so viel wie nie. In Deutschland dürfen sich nun 274 Restaurants mit einem Michelin-Stern schmücken. Eines davon ist – besser: bleibt – das „Eckert“ in Grenzach. Nicolai Wiedmer und sein Team haben damit zum sechsten Mal in Folge den Michelin-Stern verteidigt, mit dem das „Eckert“ im Jahr 2017 erstmals geadelt worden war.