Grenzach-Wyhlen Ruf nach weniger Bürokratie

Trotz dieses teils „nicht vergnügungssteuerpflichtigen“ Themas (Pfundner) gelang es ihm aber, den Bogen zum eigentlichen Anlass des Besuchs der Ministerin – zunächst in Basel (wir berichteten) und danach in Grenzach – zu schlagen. So dankte Pfundner der baden-württembergischen Wirtschaftsministerin einerseits für ihr stetes Engagement und andererseits Grenzach-Wyhlens Bürgermeister Tobias Benz für dessen „fast unmöglichen Spagat, in der heutigen Zeit die Interessen der Menschen und der Industrie zu vertreten“. Mit Blick zu Thomas Conrady, Präsident der IHK Hochrhein-Bodensee, sagte Pfundner: „Industrie und Mittelstand hängen auf Gedeih und Verderb voneinander ab.“

Begleiten statt verhindern

Die Politik müsse neue Technologien und damit zusammenhängende Dinge und Ansätze endlich „begleiten, damit sie sich adaptiv entwickeln können“, anstatt Prozesse von vornherein zu erschweren, noch ehe sie begonnen hätten, wurde Pfundner ein weiteres Mal deutlich.

Er sei als Vorstand von Roche Pharma „ein wichtiger Partner“, griff die Ministerin den Ball auf. Es müsse jemand da sein, der die Themen „klar benennt, aber auch reflektiert“ – so wie Hagen Pfundner.

Thematischer Parforceritt

Die weiteren Ausführungen der Ministerin kamen – unter anderem – einem Parforceritt über „Daten als Rohstoff der Zukunft“ und Fachkräfteakquise allgemein und im Besonderen im hiesigen Dreiländereck gleich. Hoffmeister-Kraut sprach sich dabei generell für „pragmatische Lösungen“ aus, „denn man kann den Bogen auch überspannen“. Gerade mit Blick auf die von vielen Seiten als überbordend empfundene Bürokratie „muss etwas passieren“, hielt die CDU-Politikerin fest. Die Botschaft sei bei ihr angekommen. Auch sie sei für den Abbau von unnötigen bürokratischen Regelungen etwa mit Blick auf den Baubereich, nannte Hoffmeister-Kraut ein Beispiel. Den „Dschungel an Vorschriften“ voller Hemmschuhe überschaue doch niemand mehr, räumte die Ministerin ein.

Viel mehr als diplomatische Lippenbekenntnisse aus vielen Mündern war – mal abgesehen von Hagen Pfundners deutlichen Worten – am Montagnachmittag in Grenzach aber kaum zu vernehmen. Denn alle Teilnehmer der Gesprächsrunde im „Fritz“ wissen selbst: Gesetze werden zumeist woanders gemacht – in Brüssel, in Berlin. Und gerade Berlin „und bisweilen auch Stuttgart“ seien nun einmal „weit weg“, spann Bürgermeister Tobias Benz den unsichtbaren roten Faden ums weitere Mal weiter.

Beispiel: Zweckverband

Wie man pragmatisch und – mit Erfolg – vor Ort und in der Region etwas erreichen könne, zeige sich am gemeinsamen Zweckverband für den Glasfaserausbau, stellte Benz heraus. „Dadurch sind wir hier schon deutlich weiter als andere Regionen.“ Dieser Zweckverband diene nun als „Blaupause“ für den geplanten Wärmeverbund, ergänzte Benz.

Wie Dialoge entstehen und gelingen könnten, griff IHK-Präsident Conrady auf. Gerne sprach er von einem „guten Miteinander“ und nannte den Verein Chemie und Pharma am Hochrhein als herausragendes Beispiel, wie man neue, erfolgreiche Formen des gemeinsamen Dialoges finden und nachhaltig etablieren könne.

Was bleibt vom Besuch der Wirtschaftsministerin in Grenzach-Wyhlen? Vor allem der laute Ruf nach Bürokratieabbau, ein mit Stichworten gefüllter ministerieller Notizblock und viele Fotos.