Grenzach-Wyhlen Sichtbar werden und mehr erreichen

Wie Hutschenreuter durchblicken ließ, sollen zum Beispiel vor der nächsten Jupa-Wahl die Wahlbriefe später ausgestellt werden. Einfach, um zu vermeiden, dass das Thema Wahl zwischen all dem Klausurstress, Freunden und Freizeitengagement wieder vergessen wird, bis das Kreuzchen gemacht werden kann. Auch wolle das Jupa durch mehr Projekte auf sich aufmerksam machen und sich Jahr für Jahr in den achten Klassen von Gymnasium und Realschule vorstellen – inklusive Fragerunde. Und auf Instagram & Co. soll das Gremium auch sichtbarer werden, wie den Wortbeiträgen der beiden Vorstandsmitglieder im Gemeinderat zu entnehmen war.

Hier hakte Ulrike Ebi-Kuhn (CDU) ein, die anregte, dass Schulklassen stattdessen einmal öffentliche Jupa-Sitzungen besuchen könnten. Dies könnte, entgegnete Weihs, einerseits an der späten Sitzungszeit scheitern, andererseits aber auch am Kontakt zum Schulzentrum selbst. Weihs: „Denn der eine Schulleiter ist kooperativer, der andere halt nicht so.“

Gertrud Wittek (FW) lud die Jugendparlamentarier dazu ein, doch einmal die Fraktionssitzungen zu besuchen.

Ausblick

Was das Jupa sonst noch vorhat? Zum Beispiel den Ausbau der Anlagen am Rheinufer weiter vorantreiben. Neben mehr Bänken und Mülleimern wünscht sich die Jugend auch eine offizielle Grillstelle dort, wie Weihs ausführte. Ein weiteres Anliegen sind „ordentliche“ Fahrradwege im Bereich des Schulzentrums, während der Kreisverkehr gebaut wird. „Und zwar so, dass man sich dabei nicht aufs Maul legt“, um es mit Hutschenreuters flotter Formulierung zu sagen. Des Weiteren stehen an: eine Müllsammelaktion, eine Neuauflage von „Jupa & Stockbrot“ sowie eine Party. Sofern Corona alles zulässt.

Ruf nach Parkour-Anlage

Und, ach ja, ganz oben auf der Wunschliste steht – wir berichteten – der Bau einer Parkour-Anlage. Deren Dimensionierung, Platzierung und Ausgestaltung soll dieses Jahr noch Thema werden.

Wie Hutschenreuter lobend erwähnte, werde das Jupa von Gemeindeseite ernstgenommen und in Projekte eingebunden, beispielsweise beim Vergabeverfahren Neue Mitte Grenzach und am Planungsprozess „Kapellenbach-Ost“.

Weitere Informationen: www.jupa-gw.de