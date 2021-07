Grenzach-Wyhlen Sie paaren sich (wie) im Fluge

Von Helmut Bauckner

Grenzach-Wyhlen. Als vor 18 Jahren in Basel Gebäude des Kantonsspitals abgerissen wurden, die den faszinierenden Vögeln in den Mauern Brutstätten geboten hatten, schloss Kappler sich einer Initiative an, die dazu aufrief, an geeigneten Gebäuden artgerechte Nistkästen anzubringen. Sie hatte an ihrem Haus an der Steingasse die Möglichkeit, solche Kästen in sechs Meter Höhe anzubringen. Diese sind mindestens nötig, damit die Vögel im Sturzflug die Brutstätte verlassen können.