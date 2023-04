Grenzach-Wyhlen Sozialarbeitern geht die Arbeit nicht aus

Sozialarbeiter an Schulen waren bis vor wenigen Jahren noch eher die Ausnahme als die Regel. In Grenzach-Wyhlen sind sie selbstverständlicher und integraler Bestandteil an den vier örtlichen Lehreinrichtungen. Die Kosten für die Schulsozialarbeit teilen sich Gemeinde, Landkreis und Land zu jeweils einem Drittel. Fünf Angestellte der Kaltenbach-Stiftung verrichten mit einem Gesamtpensum von 2,8 Vollzeitstellen die Schulsozialarbeit in Grenzach-Wyhlen. Das Team stellte seine Schuljahresbilanz am Dienstag im Gemeinderat vor.